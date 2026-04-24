Exposition Juillet en avril. L’aventure éditoriale des Éditions de Juillet LE 360 Rennes 27 avril – 19 juin Entrée libre, ouvert à tous·tes, gratuit

Les Éditions de Juillet proposent une plongée rare au cœur de leur univers avec une exposition rétrospective qui prend la forme d’un atelier reconstitué.

**Vernissage mercredi 29 avril à 18h30**

Les Éditions de Juillet proposent une plongée rare au cœur de leur univers avec une exposition rétrospective qui prend la forme d’un atelier reconstitué. Loin d’un simple accrochage, cette mise en scène invite le visiteur à découvrir les coulisses d’une maison d’édition photographique singulière : celles où les livres s’inventent, se composent et se façonnent.

Autour d’une grande table de travail se déploient tirages originaux, maquettes, feuilles d’impression, affiches, flyers… témoins de plus de vingt années d’expérimentations graphiques et éditoriales. Des livres rares et épuisés côtoient les projets récents, révélant la cohérence d’une ligne à la fois exigeante, poétique et profondément ancrée dans le regard des photographes contemporains.

Cette reconstitution sensible fait émerger le geste éditorial dans toute sa matérialité : papier, encre, typographie, images et rythme. Elle met en lumière cette relation intime entre l’éditeur, le livre et l’auteur, socle de la démarche des Éditions de Juillet depuis leur création.

L’exposition s’adresse aussi bien aux passionnés d’édition qu’aux curieux de la création photographique contemporaine, à tous ceux qui voient dans le livre un espace vivant de dialogue entre l’œil, la main et la pensée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T17:30:00.000+02:00

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LE 360 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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