Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque, Salle Smague (polyvalente), Rennes

Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Dimanche 26 avril, 18h00 Salle Smague (polyvalente) Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite, réservation conseillée. Sortie à prix libre et conscient.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:30:00+02:00

6 artistes viennent tester leurs meilleures blagues !

Qu’ils ou elles soient parfaitement débutants ou plus expérimentés, découvrez 6 personnes pendant 1h15 de spectacle !

La scène ouverte permet à tout le monde de s’inscrire et de monter sur scène, sans audition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles afin de soutenir l’association du quartier Bourg l’Évêque

Entrée gratuite, réservation conseillée.

Accueil à partir de 17h30.

Sortie au chapeau à prix libre et conscient.

Pour public averti !

Réservation conseillée ! Accueil à partir de 17h30

Salle Smague (polyvalente) 16 rue Papu 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1977388451087?aff=oddtdtcreator »}, {« type »: « email », « value »: « canard.sauvage.pro@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/duckycomedie »}]

Scène ouverte d’humour et de stand-up ! Spectacle Théâtre

Alex Kamo