Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur !, Jeu de Paume, Rennes
Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur !, Jeu de Paume, Rennes jeudi 28 mai 2026.
Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur ! Jeudi 28 mai, 20h00 Jeu de Paume Ille-et-Vilaine
Gratuit. Inscription conseillée sur ce lien : https://www.helloasso.com/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00
On les dit addictifs, abêtissants, complotistes, violents : en quinze ans, les réseaux sociaux numériques sont devenus la peur n° 1 des parents et des éducateurs. Mais ces inquiétudes sont-elles toujours justifiées ? Que sait-on des usages en ligne des jeunes ? De quelles données dispose-t-on pour évaluer leurs effets ? Et quelles attitudes éducatives adopter pour permettre aux adolescents de grandir sereinement ?
Béatrice KAMMERER a mené une grande enquête journalistique auprès de chercheurs, de professionnels de santé et d’acteurs associatifs pour déconstruire les idées reçues et mieux comprendre les pratiques adolescentes. Que signifie être parent à l’ère du numérique ? Comment réguler le temps d’écran de ses enfants ? Les prémunir des infox ? Comment accompagner leur socialisation en ligne et les aider à devenir adulte sur internet ?
Béatrice KAMMERER tentera de nous apporter des clés pour agir différemment, nous encouragera à dépasser nos peurs et à entamer un dialogue constructif avec nos ados.
Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/evenements/nos-ados-sur-les-reseaux-sociaux-meme-pas-peur »}]
Temps d’écran, infox, inquiétudes, usages, effets : comment accompagner nos jeunes ? Animé par Béatrice KAMMERER, journaliste scientifique spécialisée en éducation et parentalité. parentalité réseaux sociaux
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