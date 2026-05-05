Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur !, Jeu de Paume, Rennes

Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur ! Jeudi 28 mai, 20h00 Jeu de Paume Ille-et-Vilaine

Gratuit. Inscription conseillée sur ce lien : https://www.helloasso.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

On les dit addictifs, abêtissants, complotistes, violents : en quinze ans, les réseaux sociaux numériques sont devenus la peur n° 1 des parents et des éducateurs. Mais ces inquiétudes sont-elles toujours justifiées ? Que sait-on des usages en ligne des jeunes ? De quelles données dispose-t-on pour évaluer leurs effets ? Et quelles attitudes éducatives adopter pour permettre aux adolescents de grandir sereinement ?

Béatrice KAMMERER a mené une grande enquête journalistique auprès de chercheurs, de professionnels de santé et d’acteurs associatifs pour déconstruire les idées reçues et mieux comprendre les pratiques adolescentes. Que signifie être parent à l’ère du numérique ? Comment réguler le temps d’écran de ses enfants ? Les prémunir des infox ? Comment accompagner leur socialisation en ligne et les aider à devenir adulte sur internet ?

Béatrice KAMMERER tentera de nous apporter des clés pour agir différemment, nous encouragera à dépasser nos peurs et à entamer un dialogue constructif avec nos ados.

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/evenements/nos-ados-sur-les-reseaux-sociaux-meme-pas-peur »}]

Temps d’écran, infox, inquiétudes, usages, effets : comment accompagner nos jeunes ? Animé par Béatrice KAMMERER, journaliste scientifique spécialisée en éducation et parentalité. parentalité réseaux sociaux