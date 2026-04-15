Rencontres Chorégraphiques Universitaires Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Rencontres Chorégraphiques Universitaires Le Diapason – Université de Rennes Rennes mercredi 27 mai 2026.
Rencontres Chorégraphiques Universitaires Le Diapason – Université de Rennes Rennes 27 et 28 mai
Découvrez les groupes chorégraphiques des universités de Rennes et de Bretagne
### **Rencontres Chorégraphiques Universitaires**
Ces rencontres permettent aux étudiant.es des ateliers chorégraphiques universitaires de se produire sur la scène du Diapason.
►Mercredi 27 et jeudi 28 mai à 20h
Gratuit • Danse •Siuaps
> [Réservation](https://www.billetweb.fr/rencontres-choregraphiques-inter-universitaires)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T23:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien
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