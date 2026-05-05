Rencontres Chorégraphiques Universitaires, Le Diapason – Université de Rennes, Rennes

Rencontres Chorégraphiques Universitaires 27 et 28 mai Le Diapason – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:00:00+02:00

Rencontres Chorégraphiques Universitaires

Ces rencontres permettent aux étudiant.es des ateliers chorégraphiques universitaires de se produire sur la scène du Diapason.

Cette année participeront les universités de Rennes, Tours et Nantes, ainsi que le lycée de St Nazaire !

►Mercredi 27 et jeudi 28 mai à 20h

LE DIAPASON – Gratuit

> Réservation

Cet événement organisé par le SIUAPS en partenariat avec le service culturel Université de Rennes avec le soutien du FSDIE.

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg [{« link »: « https://www.billetweb.fr/rencontres-choregraphiques-inter-universitaires »}] Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

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