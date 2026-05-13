L’ÎLE SANS NOM La Paillette Rennes
L’ÎLE SANS NOM La Paillette Rennes vendredi 29 mai 2026.
L’ÎLE SANS NOM La Paillette Rennes 29 et 30 mai Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Ce spectacle raconte le voyage d’un homme vers une île au milieu de l’océan Indien. Une île qui a des histoires qui s’entrelacent avec celles et ceux qui l’arpentent depuis la nuit des temps.
« L’île sans nom » raconte le voyage d’un homme vers une île lointaine, au milieu de l’océan Indien. Une île qui a des histoires à raconter, des histoires qui s’entrelacent avec celles et ceux qui l’arpentent depuis la nuit des temps. Un travail de choeur composé d’acteurs et d’actrices nous donne à voir et entendre ces paysages traversés aussi bien intimes, que dérisoires ou grandioses.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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