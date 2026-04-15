Avant-Scène, le temps de restitution des ateliers d’expression, Antipode, Rennes

Avant-Scène, le temps de restitution des ateliers d’expression Vendredi 29 mai, 18h00 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Avant-Scène

Le temps de restitution des ateliers d’expression

Du Vendredi 29 mai au samedi 27 juin 2026

Cinéma d’animation – Danse – Expositions – Musique – Théâtre

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Antipode – L’Agora, Le Club et La Grande Scène

Placement libre assis-debout

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Les adhérent·es de l’association investissent joyeusement les scènes et les espaces de l’Antipode par des présentations d’ateliers de pratiques artistiques et des spectacles inédits. Avant-Scène, c’est aussi l’occasion de présenter les travaux de la saison à travers une exposition, c’est aussi se mettre en scène, monter sur un plateau, se confronter à la lumière, travailler sur un espace scénique, se confronter au regard du public, et ça, c’est assez magique. Théâtre, danse, musique, chorale, magie, cinéma d’animation, arts plastiques, le temps est venu de se retrouver et de se rencontrer lors de ce temps fort de fin de saison !

Événements gratuits ou payants (4€) selon la programmation.

Programmation détaillée sur antipode-rennes.fr

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/avant-scene-le-temps-de-restitution-des-ateliers-d-expression-3 »}]

Du 29 mai au 27 juin 2026 restitutions danse

Magali Ruelland