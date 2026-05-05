La Breq Braderie – 2ème édition !, jardin des vikings, Rennes

La Breq Braderie – 2ème édition ! Samedi 30 mai, 08h00 jardin des vikings Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T08:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T08:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Cet événement est ouvert à tous !

Vous souhaitez tenir un stand ?

Les inscriptions sont possibles par téléphone au 02 99 51 61 70 ou directement sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes.

Venez vendre, chiner et partager un moment convivial dans le quartier !

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La MJC organise la Breq Braderie (2ème édition) le 30 mai, de 8h à 18h, au Square des Vikings, 35200 Rennes.