Ouverture du jardin du Cloître du Couvent des Jacobins Rennes

Le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole, ouvre son jardin ce week-end, les 30 et 31 mai.

A programme :

– L’expérience de réalité mixte « Ludéum » : Equipés d’un casque, les visiteurs seront invités à mener une quête dans le jardin du Cloître du Couvent des Jacobins et à résoudre 3 modules de jeu.

– Des visites guidées du Couvent des Jacobins.

Informations pratiques et réservations sur tourisme-rennes.com