Ouverture du jardin du Cloître du Couvent des Jacobins Rennes
Ouverture du jardin du Cloître du Couvent des Jacobins Rennes samedi 30 mai 2026.
Le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole, ouvre son jardin ce week-end, les 30 et 31 mai.
A programme :
– L’expérience de réalité mixte « Ludéum » : Equipés d’un casque, les visiteurs seront invités à mener une quête dans le jardin du Cloître du Couvent des Jacobins et à résoudre 3 modules de jeu.
– Des visites guidées du Couvent des Jacobins.
Informations pratiques et réservations sur tourisme-rennes.com
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