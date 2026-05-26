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Ouverture du jardin du Cloître du Couvent des Jacobins Rennes

Ouverture du jardin du Cloître du Couvent des Jacobins Rennes

Ouverture du jardin du Cloître du Couvent des Jacobins Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Couvent des Jacobins

Adresse : Place Sainte-Anne

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole, ouvre son jardin ce week-end, les 30 et 31 mai.
A programme :
– L’expérience de réalité mixte « Ludéum » : Equipés d’un casque, les visiteurs seront invités à mener une quête dans le jardin du Cloître du Couvent des Jacobins et à résoudre 3 modules de jeu.
– Des visites guidées du Couvent des Jacobins.
Informations pratiques et réservations sur tourisme-rennes.com

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