Exposition « Bienvenue à La Criée » La Criée centre d’art contemporain Rennes
Exposition « Bienvenue à La Criée » La Criée centre d’art contemporain Rennes vendredi 12 juin 2026.
Exposition « Bienvenue à La Criée » La Criée centre d’art contemporain Rennes 12 juin – 20 décembre Ille-et-Vilaine
Gratuit
Pour son anniversaire, le centre d’art contemporain propose aux publics de composer mille et une expositions.
Pour fêter ses 40 ans, La Criée centre d’art contemporain vous ouvre grand ses portes avec « Bienvenue à La Criée ». L’exposition réunie les œuvres originales de 14 artistes, inspirées de l’histoire, réelle ou fictive, du centre d’art, ainsi qu’un jeu de plateau spécialement créé pour l’occasion par 3 artistes.
Autour de cette exposition dans laquelle tout est à manipuler, La Criée met en place une programmation anniversaire joyeuse et généreuse : des visites et ateliers multiformes, des performances, des lectures, des rencontres, etc.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-12-20T19:00:00.000+01:00
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La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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