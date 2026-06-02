Les Rencontres de l’IODE – Présentation du projet CPJ Anatomie du changement : vers une théorie juridique des transitions Faculté de droit et de science politique – salle 507 Rennes
Les Rencontres de l’IODE – Présentation du projet CPJ Anatomie du changement : vers une théorie juridique des transitions Faculté de droit et de science politique – salle 507 Rennes vendredi 26 juin 2026.
Les Rencontres de l’IODE – Présentation du projet CPJ
Anatomie du changement : vers une théorie juridique des transitions Faculté de droit et de science politique – salle 507 Rennes Vendredi 26 juin, 12h30 Ille-et-Vilaine
Cette Rencontre de l’IODE aura lieu le vendredi 26 juin 2026 en présence de Caroline Devaux.
Le vendredi 26 juin 2026, nous aurons le plaisir de retrouver **Caroline Devaux**, titulaire d’une Chaire de professeure junior (CPJ) à l’Université de Rennes et membre du laboratoire IODE (UMR CNRS 6262), qui viendra présenter son projet CPJ : « Anatomie du changement: vers une théorie iuridique des transitions ».
La séance se tiendra de 12h30 à 14 heures, en salle 507 de la Faculté de droit et de science politique de Rennes.
Les Rencontres de l’IODE sont ouvertes à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs, titulaires ou doctorants, de l’IODE ou d’un autre centre de recherche. Elles font une large place au débat et permettent notamment d’évoquer, au-delà des questions de fond, des enjeux de méthode de la recherche qui peuvent intéresser chacun.
Nous espérons donc vous y retrouver nombreux.
**Contact :** [secretariat-iode@univ-rennes.fr](mailto:secretariat-iode@univ-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00
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Faculté de droit et de science politique – salle 507 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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