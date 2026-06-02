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Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes

Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes

Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 25 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Matinée pour les 0 – 3 ans

La Fête de la Petite Enfance fait son grand retour sur la Place Simone de Beauvoir le jeudi 25 juin !
Cette journée est réservée aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs accompagnateur·trices.
L’événement est gratuit et sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00

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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine


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