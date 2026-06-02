Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes
Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 25 juin 2026.
Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 25 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Matinée pour les 0 – 3 ans
La Fête de la Petite Enfance fait son grand retour sur la Place Simone de Beauvoir le jeudi 25 juin !
Cette journée est réservée aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs accompagnateur·trices.
L’événement est gratuit et sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00
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http://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr 0299544512
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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