Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 25 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Matinée pour les 0 – 3 ans

La Fête de la Petite Enfance fait son grand retour sur la Place Simone de Beauvoir le jeudi 25 juin !

Cette journée est réservée aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs accompagnateur·trices.

L’événement est gratuit et sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00

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http://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr 0299544512

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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