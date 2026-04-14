42nd International Symposium on Money, Banking and Finance, Faculté des sciences economiques, Rennes

42nd International Symposium on Money, Banking and Finance 25 et 26 juin Faculté des sciences economiques Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T09:00:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

The conference will be held at the University of Rennes, Faculty of Economics, from Thursday June 25 to Friday June 26, 2026. It is organized locally by the CREM.

Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://gdre-2026.sciencesconf.org/ »}]

The annual meeting of the European Research Group (GdRE) on Money, Banking and Finance.