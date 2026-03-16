42nd International Symposium on Money, Banking and Finance Faculté des sciences economiques Rennes 25 et 26 juin Ille-et-Vilaine

Sur inscription

The annual meeting of the European Research Group (GdRE) on Money, Banking and Finance.

The conference will be held at the University of Rennes, Faculty of Economics, from Thursday June 25 to Friday June 26, 2026. It is organized locally by the CREM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00

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https://gdre-2026.sciencesconf.org/

Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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