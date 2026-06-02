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Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes

Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes

Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir rennes

Ville : Rennes

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 25 juin, 09h30

Matinée pour les 0 – 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00

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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Rennes


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