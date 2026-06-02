Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 25 juin, 09h30

Matinée pour les 0 – 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00

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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Rennes



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