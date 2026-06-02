Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes
Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 25 juin 2026.
Fête de la Petite Enfance Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 25 juin, 09h30
Matinée pour les 0 – 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00
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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Rennes
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