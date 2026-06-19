Inauguration de la nouvelle IRM de la plateforme Neurinfo CHU Rennes – Amphithéâtre du bloc Centre Cardio Pulmonaire Rennes Vendredi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Utilisée à la fois pour la clinique et la recherche, la nouvelle IRM de la plateforme Neurinfo ouvrira la voie à des avancées majeures en neurosciences, en cardiologie et en imagerie abdominale.

La plateforme Neurinfo de l’Université de Rennes, du CNRS, d’Inria, du CHU de Rennes et du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis, se dote d’une nouvelle machine d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 Tesla (3T), c’est-à-dire équipée d’un aimant supraconducteur générant un champ magnétique environ 60 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre.

Au-delà de l’intensité du champ magnétique, ce nouvel imageur présente deux innovations technologiques majeures. D’une part, des gradients de champs magnétiques ultra-performants qui permettent d’explorer plus finement l’architecture du cerveau et en particulier la microstructure cérébrale permettant la détection et le suivi des mécanismes pathologiques au cœur de la structure et de l’organisation des cellules.

D’autre part, ce nouvel imageur permet de produire une imagerie non seulement de l’atome d’hydrogène, ce qui est le cas de l’IRM standard, mais également d’autres noyaux tels que le sodium 23Na ou le phosphore 31P, ouvrant la voie vers une imagerie non invasive sensible au métabolisme des cellules in vivo.

Utilisée à la fois pour la clinique et la recherche, cette nouvelle IRM ouvrira la voie à des avancées majeures en neurosciences, en cardiologie et en imagerie abdominale en offrant des ressources uniques pour l’acquisition, le traitement et la gestion des données d’imagerie.

Programme

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14h-17h : présentations scientifiques

17h-18h30 : inauguration et visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T18:30:00.000+02:00

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CHU Rennes – Amphithéâtre du bloc Centre Cardio Pulmonaire chu rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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