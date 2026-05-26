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Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes

Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes

Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : association la tour d'auvergne

Adresse : 8, passage du couëdic 35000 rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes Vendredi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Musique, parquet pour danser, gourmandises et rafraichissement

L’association la Tour d’Auvergne et la Maison des Ainés et des Aidants vous propose un moment de convivialité dansant.
Ouvert à toutes et tous, même à ceux qui n’aiment pas danser mais ont envie de moments partagés.
Possibilité de venir sans s’inscrire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00.000+02:00

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association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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