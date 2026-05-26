Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes
Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes vendredi 26 juin 2026.
Bal du quartier centre association la tour d’auvergne Rennes Vendredi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Musique, parquet pour danser, gourmandises et rafraichissement
L’association la Tour d’Auvergne et la Maison des Ainés et des Aidants vous propose un moment de convivialité dansant.
Ouvert à toutes et tous, même à ceux qui n’aiment pas danser mais ont envie de moments partagés.
Possibilité de venir sans s’inscrire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00.000+02:00
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association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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