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Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Triangle Rennes

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Triangle Rennes

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Triangle Rennes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Triangle

Adresse : 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 6 juin, 15h30

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériquent proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.
Ados et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


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