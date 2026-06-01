L’été ça nous anime, Quartier Le Blosne, Rennes
L’été ça nous anime, Quartier Le Blosne, Rennes lundi 27 juillet 2026.
L’été ça nous anime 27 juillet – 14 août Quartier Le Blosne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T19:00:00+02:00
Animations en extérieures et gratuite sur les thématiques suivantes :
Sciences
Stop motion
Arts plastiques
Thâtre d’ombres
Spectacle vivant
Cirque
Philo
Nature
Ouvert à toutes et tous
Quartier Le Blosne Le Blosne, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Animation pour enfants, jeunes et familles gratuites
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