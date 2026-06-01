L’été ça nous anime, Quartier Le Blosne, Rennes

L’été ça nous anime 27 juillet – 14 août Quartier Le Blosne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T19:00:00+02:00

Animations en extérieures et gratuite sur les thématiques suivantes :

Sciences

Stop motion

Arts plastiques

Thâtre d’ombres

Spectacle vivant

Cirque

Philo

Nature

Ouvert à toutes et tous

Quartier Le Blosne Le Blosne, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Animation pour enfants, jeunes et familles gratuites