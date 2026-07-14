Informations pratiques

Tri-troc mobile Devant le gymnase Récipon Rennes 27 juillet – 1 août Ille-et-Vilaine

Quartier Cleunay

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-27T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T17:00:00.000+02:00

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Devant le gymnase Récipon Rue Jules Lallemand, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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