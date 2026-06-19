Repair café Square Germain Gautier Rennes
Repair café Square Germain Gautier Rennes mardi 14 juillet 2026.
Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet et 18 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Ne jetez plus vos objets, apprenez à les réparer grâce aux bénévoles du repair café des Trois Maisons
Apportez un petit objet à réparer (cafetière, sèche cheveu, etc). La petite Rennes sera présent le 21 juillet pour la réparation de vélo.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-18T18:00:00.000+02:00
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Square Germain Gautier square Germain Gautier Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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