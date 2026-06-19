Feu d’artifice Stade de la Bellangerais Rennes Rennes Lundi 13 juillet, 23h00 Ille-et-Vilaine

À l’occasion de la Fête nationale, rendez-vous lundi 13 juillet au stade de la Bellangerais pour assister au traditionnel feu d’artifice de la Ville de Rennes.

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET

À l’occasion de la Fête nationale, rendez-vous lundi 13 juillet au stade de la Bellangerais pour assister au traditionnel feu d’artifice de la Ville de Rennes.

Cette année, le spectacle pyrotechnique « Constellation Rennaise » est né de la rencontre entre un concepteur musical rennais et un artificier. Éclectique et multigénérationnel, il invite le public à parcourir différents univers musicaux, à l’image de la diversité culturelle qui fait la richesse de Rennes.

Un rendez-vous gratuit à partager en famille ou entre amis pour célébrer l’été et la Fête nationale.

Lundi 13 juillet 2026

Début du feu d’artifice à 23h

Stade de la Bellangerais

️ Gratuit

Accès au site

Des navettes STAR gratuites sont mises en place depuis la station de métro Les Gayeulles jusqu’au stade de 20h30 à 22h45.

Vous pouvez également rejoindre le site via la ligne B du métro et descendre à la station Gros-Chêne ou Gayeulles.

Un itinéraire piéton fléché (environ 1,4 km, soit 20 minutes de marche) vous guidera jusqu’au lieu du spectacle.

Les lignes A et B du métro seront prolongées jusqu’à 1h45.

Un parking vélos gardienné est proposé à proximité du site.

Aucun parking voitures n’est prévu sur place.

☁️ En cas de conditions météorologiques défavorables, consultez les réseaux sociaux de la Ville de Rennes et de Cet été à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-13T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-13T23:30:00.000+02:00

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Stade de la Bellangerais Rennes 51 Rue du Scorff, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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