Feu d’artifice Stade de la Bellangerais Rennes Rennes
Feu d’artifice Stade de la Bellangerais Rennes Rennes lundi 13 juillet 2026.
Feu d’artifice Stade de la Bellangerais Rennes Rennes Lundi 13 juillet, 23h00 Ille-et-Vilaine
À l’occasion de la Fête nationale, rendez-vous lundi 13 juillet au stade de la Bellangerais pour assister au traditionnel feu d’artifice de la Ville de Rennes.
FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET
À l’occasion de la Fête nationale, rendez-vous lundi 13 juillet au stade de la Bellangerais pour assister au traditionnel feu d’artifice de la Ville de Rennes.
Cette année, le spectacle pyrotechnique « Constellation Rennaise » est né de la rencontre entre un concepteur musical rennais et un artificier. Éclectique et multigénérationnel, il invite le public à parcourir différents univers musicaux, à l’image de la diversité culturelle qui fait la richesse de Rennes.
Un rendez-vous gratuit à partager en famille ou entre amis pour célébrer l’été et la Fête nationale.
Lundi 13 juillet 2026
Début du feu d’artifice à 23h
Stade de la Bellangerais
️ Gratuit
Accès au site
Des navettes STAR gratuites sont mises en place depuis la station de métro Les Gayeulles jusqu’au stade de 20h30 à 22h45.
Vous pouvez également rejoindre le site via la ligne B du métro et descendre à la station Gros-Chêne ou Gayeulles.
Un itinéraire piéton fléché (environ 1,4 km, soit 20 minutes de marche) vous guidera jusqu’au lieu du spectacle.
Les lignes A et B du métro seront prolongées jusqu’à 1h45.
Un parking vélos gardienné est proposé à proximité du site.
Aucun parking voitures n’est prévu sur place.
☁️ En cas de conditions météorologiques défavorables, consultez les réseaux sociaux de la Ville de Rennes et de Cet été à Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-13T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-13T23:30:00.000+02:00
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Stade de la Bellangerais Rennes 51 Rue du Scorff, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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