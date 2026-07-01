UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Rue du sport itinérante, square du général Koenig quartier colombier, Rennes

lundi 13 juillet 2026 · square du général Koenig quartier colombier · Rennes

Rue du sport itinérante, square du général Koenig quartier colombier, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
square du général Koenig quartier colombier
Adresse
square du général Koenig
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Accès libre, sur inscription pour les groupes

Rue du sport itinérante Lundi 13 juillet, 14h00 square du général Koenig quartier colombier Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T14:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T14:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:00:00+02:00

Activité découverte et innovante :  »battle Archery »,

Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

la TA

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)