Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 1 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Fête de l’été et de l’éducation populaire : 90 ans des congés payés à célébrer en grand ! Mercredi 1er juillet à la Maison de Quartier Bellangerais !
** LA GRANDE FÊTE DE L’ÉTÉ EST LÀ ! **
Mercredi 1er juillet, la Maison de Quartier Bellangerais s’embrase pour fêter les 90 ans des congés payés en mode kermesse géante et guinguette endiablée ! Préparez-vous à :
✨ Un spectacle de magie à couper le souffle
Des ateliers magie pour épater la galerie
Jeux de kermesse
Initiations au swing pour danser comme en 1936
Braderie enfants : chinez, troquez !
✉️ Atelier cartes postales : créez, envoyez, surprenez !
Buvette rafraîchissante pour trinquer ensemble
Venez nombreux, c’est la fête pour tous !
Mercredi 1er JUILLET de 14H à 19H
Maison de Quartier La Bellangerais
️ Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T19:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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