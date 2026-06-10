Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 1 juillet 2026.

Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 1 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Fête de l’été et de l’éducation populaire : 90 ans des congés payés à célébrer en grand ! Mercredi 1er juillet à la Maison de Quartier Bellangerais !

** LA GRANDE FÊTE DE L’ÉTÉ EST LÀ ! **

Mercredi 1er juillet, la Maison de Quartier Bellangerais s’embrase pour fêter les 90 ans des congés payés en mode kermesse géante et guinguette endiablée ! Préparez-vous à :

✨ Un spectacle de magie à couper le souffle

Des ateliers magie pour épater la galerie

Jeux de kermesse

Initiations au swing pour danser comme en 1936

Braderie enfants : chinez, troquez !

✉️ Atelier cartes postales : créez, envoyez, surprenez !

Buvette rafraîchissante pour trinquer ensemble

Venez nombreux, c’est la fête pour tous !

Mercredi 1er JUILLET de 14H à 19H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T19:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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