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Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 1 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Fête de l’été et de l’éducation populaire : 90 ans des congés payés à célébrer en grand ! Mercredi 1er juillet à la Maison de Quartier Bellangerais !

** LA GRANDE FÊTE DE L’ÉTÉ EST LÀ ! **
Mercredi 1er juillet, la Maison de Quartier Bellangerais s’embrase pour fêter les 90 ans des congés payés en mode kermesse géante et guinguette endiablée ! Préparez-vous à :
✨ Un spectacle de magie à couper le souffle
Des ateliers magie pour épater la galerie
Jeux de kermesse
Initiations au swing pour danser comme en 1936
Braderie enfants : chinez, troquez !
✉️ Atelier cartes postales : créez, envoyez, surprenez !
Buvette rafraîchissante pour trinquer ensemble
Venez nombreux, c’est la fête pour tous !

Mercredi 1er JUILLET de 14H à 19H
Maison de Quartier La Bellangerais
️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T19:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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