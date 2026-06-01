Exposition « Ici tout va bien. Nous profitons du paysage », Galerie Jonathan Roze, Rennes

Exposition « Ici tout va bien. Nous profitons du paysage » 1 juillet – 12 septembre Galerie Jonathan Roze Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T10:30:00+02:00 – 2026-07-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Dans le cadre d’Exporama 2026, l’événement estival dédié à l’art contemporain à Rennes, la galerie Jonathan Roze organise une exposition autour de la carte postale. Cette dernière est conçue, pour cette exposition, en tant que vecteur et en tant que témoin : vecteur de correspondances épistolaires et avec elles d’une temporalité qui disparaît au profit d’échanges toujours plus rapides. Objet créant du lien entre l’expéditeur et son destinataire. Objet d’une intention. Témoin de souvenirs, d’un moment aussi et d’une époque. Mais loin de toute considération passéiste ou nostalgique, c’est plutôt de la dimension poétique liée à l’usage la carte postale dont il est question ici.

La galerie propose à vingt-cinq artistes contemporains d’intervenir sur des cartes postales (deux ou trois cartes par artiste) qui leur seront préalablement envoyées. Ainsi reçues, ces cartes postales de Rennes seront dessinées, peintes, utilisées en tant que supports de création afin d’être présentées ensemble à la galerie.

Galerie Jonathan Roze 4 place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

La galerie Jonathan Roze organise une exposition autour de la carte postale. Matérialisant le lien autant qu’une temporalité passée, la carte postale porte en elle une certaine poésie.

© Julie Hostin / Galerie Jonathan Roze