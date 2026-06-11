Le Bus de l’Unadev à Villejean – Dépistage gratuit des maladies de la vue MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN Rennes Mercredi 1 juillet, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’Unions National des Aveugles et Déficients visuels propose une campagne de dépistage gratuite des maladies de la vue. Pour qui ? toute personne dès 40ans n’ayant pas consulté d’ophta depuis +1an

**L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels sera Place Jean Normand au Blosne le Mardi 30 Juin 2026 pour sa campagne de dépistage gratuit des maladies de la vue.**

Après le Morbihan, le Finistère et les Côtés d’Armor, l’Ille-et-Vilaine sera la dernière étape bretonne du Bus de l’Unadev.

Notre action sur Rennes se divisera en deux temps :

Du Mardi 30 Juin, au Jeudi 2 Juillet dans les QPV (respectivement dans les quartiers du Blosne sur la Place Jean Normand, de **Villejean sur le parking de Bourgogne** et de Maurepas sur la place Lucie et Raymond Aubrac)

Du Mardi 21 au Mercredi 22 Juillet dans le centre-ville de Rennes, sur l’Esplanade Charles de Gaulle

En amont de ces 2 actions, nous serons également à Saint-Malo du 16 au 18 Juin.

Cette campagne a pour objectif phare le dépistage aux principales maladies cécitantes (DMLA, glaucome, cataracte et rétinopathie diabétique). Nous serons ouverts chacun de ces jours entre **9h00 et 12h30 et entre 14h00 et 17h**, et nous accueillerons les participants dans un semi-remorque réhabilité en cabinet ophtalmologique et aux couleurs de l’Unadev.

Le dépistage que nous proposons est 100% gratuit (pas besoin de carte vitale, mutuelle ou autre), indolore et prend 10 minutes environ, dépendamment de l’attente.

**SANS RENDEZ-VOUS**

**Si vous êtes porteurs de lentilles de contact, merci de venir sans.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T17:00:00.000+02:00

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https://www.unadev.com/les-missions/prevenir/depistage/

MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN 2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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