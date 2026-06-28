Le Voyage Immobile Le BAM Rennes
Le Voyage Immobile Le BAM Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Le Voyage Immobile Le BAM Rennes 1 juillet – 1 septembre Ille-et-Vilaine
Gratuit, prix libre
Le Festival à domicile!
**LE VOYAGE IMMOBILE REVIENT!**
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Dans le cadre de Cet Été à Rennes, Aminti vous propose de nombreuses activités pour profiter de l’été sur le pas de votre porte! Des ateliers réalisation vidéo, des ateliers radio, concerts, spectacles, expositions… et bien plus encore! La programmation complète est à retrouver sur [aminti.fr](https://aminti.fr/le-voyage-immobile-2026/)
Atelier réalisation d’un clip: 8 et 9 juillet
Atelier création d’une émission de radio: 16 et 17 juillet
Gratuit, à partir de 16 ans. Uniquement sur réservation via notre Hello Asso (places limitées)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-01T23:59:00.000+02:00
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Le BAM 2 rue andré trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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