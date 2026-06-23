Théâtre musical de paillettes avec Les Gloriettes Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes Dimanche 28 juin, 15h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Sur le parvis du Musée Maurepas, Les Gloriettes en habit de lumière, chantent, dansent, tentent des petits numéros de cabaret. Grâce à leurs chants enthousiastes et les fabulations de Gloria, vous po…

Sur le parvis du Musée Maurepas, Les Gloriettes en habit de lumière, chantent, dansent, tentent des petits numéros de cabaret. Ils sont munis d’un seul micro pour quatre, et d’instruments acoustiques. Grace à leurs chants enthousiastes et les fabulations de Gloria, vous pourrez imaginer les palmiers de lumière, les quinze danseurs, les cocktails et l’orchestre !

Durée : 20 minutes

Week-end inaugural de l’exposition La grande dérision de Roger Edgar Gillet.

Le Musée des beaux-arts de Rennes propose une plongée dans l’univers singulier de Roger Edgar Gillet, artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public. Dans son œuvre profondément humaniste, l’humour, la lucidité et la dérision s’allient pour mettre en lumière les travers de nos sociétés. En co-production avec le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence. L’exposition prend place dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival dédié à l’art contemporain à Rennes : exporama-rennes.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T15:15:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T17:35:00.000+02:00

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02 23 62 25 15 museemaurepas@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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