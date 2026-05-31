Initiation rock 4 temps et après midi dansant rock, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes
Initiation rock 4 temps et après midi dansant rock, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes dimanche 28 juin 2026.
Initiation rock 4 temps et après midi dansant rock Dimanche 28 juin, 16h00 Prairies St-Martin, quai St-Martin Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Venez vivre un moment convivial et dansant avec Rock’n’Joy lors de notre évènement Guinguette Rock, ouvert à tous, débutants comme danseurs confirmés.
L’après-midi commence par une initiation au rock 4 temps, animée par nos profs passionnés, qui vous guideront pas à pas dans une ambiance détendue et bienveillante.
Puis place à la danse libre, pour pratiquer, s’amuser, échanger et profiter de la musique, avec nos profs présents pour conseiller et encourager.
Dans l’esprit guinguette, le cadre est chaleureux, festif et accessible, idéal pour découvrir la danse autrement.
Evènement susceptible d’être annulé ou reporté en fonction des conditions météorologiques
Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@rocknjoy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rocknjoy.fr/fr/ »}]
Danse. Initiation au rock 4 temps ouverte à tous, suivie d’un temps de danse libre dans une ambiance guinguette conviviale animée par Rock’n’Joy. viens découvrir ta nouvelle activité de la rentrée. Danse
RNJ
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