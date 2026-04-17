LE CONCOURS La Paillette Rennes 27 et 28 juin Tarifs : plein 11 € – réduit 7 € – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir

Une pièce écrite et mise en scène par Maïlis Dupont

### Résumé

C’est le jour du grand concours du meilleur auteur de contes. Les participants viennent de toute l’Europe, de France, d’Angleterre, d’Allemagne… Ils ont une journée pour créer leurs plus belles histoires. Découvrez comment sont nés les contes de notre enfance.

Pièce suivie d’une comédie de la Compagnie Felicita (compris dans le billet).

[_*Réservations pour Le Concours ici*_](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/le-concours)

### Les autres pièces de la saison

• Les Locataires

• Les Chevaliers de la Table très très Ronde

• Rhapsody !

• CORPO.

• Madame Sans-Gêne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/le-concours

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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