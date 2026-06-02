Villej’en Sport Square de Gascogne Rennes
Villej’en Sport Square de Gascogne Rennes mercredi 10 juin 2026.
Villej’en Sport Square de Gascogne Rennes Mercredi 10 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine
Les Villej’en sport regroupent des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notamment dans les squares de Villejean. Rendez vous le 10 juin pour faire le plein de sensations fortes !
Les Villej’en sport regroupe des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans le square de Villejean. Pour cette édition spéciale de juin, vous y trouverez des animations telles que : de la descente en rappel d’immeuble, du rugby, du chase tag, de la slackline, et d’autres surprises !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-10T18:00:00.000+02:00
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Square de Gascogne square de gascogne rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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