Après-midi Jeux société, Bibliothèque Triangle, Rennes
Après-midi Jeux société, Bibliothèque Triangle, Rennes mercredi 10 juin 2026.
Après-midi Jeux société Mercredi 10 juin, 14h30 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00
Les médiateurs numériques, l’association Latitudes et l’équipe Médiation Déchets de Rennes (DDRE) s’associent pour proposer un moment de découverte des enjeux et de l’impact du numérique grâce à une sélection variée de jeux de société.
Tout public
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Juin du numérique: la vie derrière l’écran numérique jeux société
Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole
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