Après-midi Jeux société, Bibliothèque Triangle, Rennes

Après-midi Jeux société Mercredi 10 juin, 14h30 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Les médiateurs numériques, l’association Latitudes et l’équipe Médiation Déchets de Rennes (DDRE) s’associent pour proposer un moment de découverte des enjeux et de l’impact du numérique grâce à une sélection variée de jeux de société.

Tout public

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Juin du numérique: la vie derrière l’écran numérique jeux société

Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole