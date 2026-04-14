Proposition de rachat, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
Proposition de rachat, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes lundi 8 juin 2026.
Proposition de rachat Lundi 8 juin, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T20:30:00+02:00 – 2026-06-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T20:30:00+02:00 – 2026-06-08T22:00:00+02:00
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Proposition de rachat, de Guillaume Cayet | par l’atelier Le Théâtre l’après-midi, encadré par Bérengère Lebâcle | Comédie dramatique
Dans un village où seuls les anciens restent accrochés à leurs terres, Gaspard, l’enfant parti à la ville revient après l’enterrement de sa grand-mère avec un grand projet de rachat pour tout le village.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/proposition-de-rachat-pleins-feux-lun-8-juin-a-20h30 »}]
Proposition de rachat, de Guillaume Cayet par l’atelier Le Théâtre l’après-midi, encadré par Bérengère Lebâcle. Comédie dramatique. Théâtre
Adec
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