Proposition de rachat ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Lundi 8 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Proposition de rachat, de Guillaume Cayet par l’atelier Le Théâtre l’après-midi, encadré par Bérengère Lebâcle. Comédie dramatique.

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

Proposition de rachat, de Guillaume Cayet | par l’atelier Le Théâtre l’après-midi, encadré par Bérengère Lebâcle | Comédie dramatique

Dans un village où seuls les anciens restent accrochés à leurs terres, Gaspard, l’enfant parti à la ville revient après l’enterrement de sa grand-mère avec un grand projet de rachat pour tout le village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-08T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/proposition-de-rachat-pleins-feux-lun-8-juin-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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