Proposition de rachat ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
Proposition de rachat ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes lundi 8 juin 2026.
Proposition de rachat ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Lundi 8 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine
Proposition de rachat, de Guillaume Cayet par l’atelier Le Théâtre l’après-midi, encadré par Bérengère Lebâcle. Comédie dramatique.
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Proposition de rachat, de Guillaume Cayet | par l’atelier Le Théâtre l’après-midi, encadré par Bérengère Lebâcle | Comédie dramatique
Dans un village où seuls les anciens restent accrochés à leurs terres, Gaspard, l’enfant parti à la ville revient après l’enterrement de sa grand-mère avec un grand projet de rachat pour tout le village.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-08T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-08T22:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/proposition-de-rachat-pleins-feux-lun-8-juin-a-20h30
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 10 avril 2026
- Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 10 avril 2026
- CINÉMA ET JEUX VIDÉO — BIOSHOCK et AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ Cinéma du TNB Rennes 10 avril 2026
- Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes 10 avril 2026
- Inavouable – Alexis Hk & Benoît Dorémus Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 10 avril 2026