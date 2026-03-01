La vie de Gallilée, de Bertolt Brecht Théâtre du Cercle Rennes 8 – 10 juin Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

En Italie au debut du XVIIeme siecle, Galilée braque un telescope vers les astres, déplace la terre, abolit le ciel. Dix ans plus tot le philosophe Giordano Bruno a été brûlé à Rome pour avoir soutenu l’idée d’un univers infini et sans centre, sur la base des travaux de Copernic. Galilée fait vascillé l’odre de l’Eglise et dans un combat héroïque révolutionne l’astrophysique.

**Mise en scène :** Eric Lepage **Création Lumière :** Benjamin Bouin

**Avec :** Gaspard Ferret-Leger – Guillaume Fouillet – Ludovic Hervé – Laurence Fleury – Simon Gabriel – Julie Auberger – Natacha Claude – Matthieu Gledel – Guillaume Ruffieux – Mariam Diallo Couant – Nicolas Reynaud et Diane

2026-06-08

2026-06-10

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



