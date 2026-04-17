RHAPSODY ! La Paillette Rennes Samedi 27 juin, 20h00 Tarifs : plein 11€ – réduit 7€ – gratuit enfants – 12 ans.

Une pièce écrite et mise en scène par Morgane Lavigne.

### Résumé

Le _Rhapsody_ va fermer ses portes. Le quartier est devenu trop chic, plus personne ne veut d’un vieux théâtre. Ce soir, la troupe de Phinéas joue sa dernière représentation mais ne le sait pas encore…

Pièce précédée d’un pièce courte : Le concours (compris dans le billet)

[*Je veux mes billets pour Rhapsody !*](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/rhapsody-27-juin-2026)

### Les autres pièces de la saison

* Les Locataires,

* Les Chevaliers de la table très très ronde,

* CORPO,

* Madame Sans-Gêne,

* Le Concours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T22:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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