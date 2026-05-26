Explorez la friche ! Antipode Rennes
Explorez la friche ! Antipode Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Explorez la friche ! Antipode Rennes 1 juillet – 2 décembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Promenades guidées mensuelles aux Halles en Commun
Le cycle des rendez-vous des promenades urbaines d’exploration guidée des Halles en Commun continue !
Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.
Rendez-vous devant l’Antipode, donc :
– le 1er juillet 2026 à 14h ;
– le 9 septembre 2026 à 14h ;
– le 14 octobre 2026 à 14h ;
– le 4 novembre 2026 à 14h ;
– le 2 décembre 2026 à 14h
Activité gratuite, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-12-02T15:30:00.000+01:00
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Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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