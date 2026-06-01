Explorez la friche !, Antipode, Rennes
Explorez la friche !, Antipode, Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Explorez la friche ! 1 juillet – 2 décembre, certains mercredis Antipode Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T15:30:00+02:00
Fin : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T15:30:00+01:00
Le cycle des rendez-vous des promenades urbaines d’exploration guidée des Halles en Commun continue !
Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.
Rendez-vous devant l’Antipode, donc :
– le 1er juillet 2026 à 14h ;
– le 9 septembre 2026 à 14h ;
– le 14 octobre 2026 à 14h ;
– le 4 novembre 2026 à 14h ;
– le 2 décembre 2026 à 14h
Activité gratuite, sans réservation
Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne
Promenades guidées mensuelles aux Halles en Commun promenade exploration
Territoires Rennes
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026