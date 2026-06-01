Explorez la friche !, Antipode, Rennes

Explorez la friche ! 1 juillet – 2 décembre, certains mercredis Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T15:30:00+02:00

Fin : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T15:30:00+01:00

Le cycle des rendez-vous des promenades urbaines d’exploration guidée des Halles en Commun continue !

Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.

Rendez-vous devant l’Antipode, donc :

– le 1er juillet 2026 à 14h ;

– le 9 septembre 2026 à 14h ;

– le 14 octobre 2026 à 14h ;

– le 4 novembre 2026 à 14h ;

– le 2 décembre 2026 à 14h

Activité gratuite, sans réservation

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne

Promenades guidées mensuelles aux Halles en Commun promenade exploration

Territoires Rennes