La ludothèque en plein air ! Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 1 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

La ludothèque part à votre rencontre avec ses animations « Hors les murs ».

La ludothèque part à votre rencontre avec ses animations « Hors les murs ». Venez découvrir et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux d’adresse et activités ludiques pour tous les âges. Une occasion idéale pour jouer, échanger et profiter d’une ambiance familiale en plein air ou dans l’espace public.

Public :

Tout public (enfants, familles, adultes)

Type d’événement :

Animation / Ludothèque / Jeu / Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T16:00:00.000+02:00

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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine



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