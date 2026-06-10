VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 1 juillet 2026.

VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 1 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Lors de la Fête de l’été du mercredi 1er juillet, nous proposons une braderie par et pour les enfants ! (sous la responsabilité des parents)

Lors de la Fête de l’été du mercredi 1er JUILLET, nous proposons une braderie par et pour les enfants ! (sous la responsabilité des parents)

Apportez vos jouets, livres, vêtements ou petits trésors en bon état, et repartez avec de nouvelles pépites. Pas d’inscription, c’est ouvert à tous ! Une occasion idéale pour donner une seconde vie aux objets et s’amuser en famille.

Mercredi 1er JUILLET à partir de 14H jusqu’à 19H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T19:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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