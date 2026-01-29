CHRISTOPHE CRÉPIN Orangerie du Thabor Rennes
Aquarelles & Encres sur toile
De part ses grandes aquarelles et ses encres monochromes sur toiles Christophe Crépin nous emmène dans son monde poétique en quête d’une jubilation…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00.000+02:00
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine