CHRISTOPHE CRÉPIN Orangerie du Thabor Rennes Lundi 13 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Aquarelles & Encres sur toile

De part ses grandes aquarelles et ses encres monochromes sur toiles Christophe Crépin nous emmène dans son monde poétique en quête d’une jubilation…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-13T19:00:00.000+02:00

Orangerie du Thabor, Rennes



