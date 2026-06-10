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Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes Mardi 14 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

### Avec Les Tisseurs de Contes.

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Ce mardi, plongez dans l’art vivant du conte grâce à l’association rennaise Les Tisseurs de Contes.
Laissez-vous embarquer au sein d’histoires venues de partout, de tout temps, issues de traditions anciennes ou ancrées dans le monde d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T17:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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