Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes mardi 14 juillet 2026.

Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes Mardi 14 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

### Avec Les Tisseurs de Contes.

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

Ce mardi, plongez dans l’art vivant du conte grâce à l’association rennaise Les Tisseurs de Contes.

Laissez-vous embarquer au sein d’histoires venues de partout, de tout temps, issues de traditions anciennes ou ancrées dans le monde d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-14T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-14T17:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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