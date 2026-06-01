ARCTIQUE, La Paillette, Rennes
ARCTIQUE, La Paillette, Rennes samedi 6 juin 2026.
ARCTIQUE Samedi 6 juin, 16h30 La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Sept personnes ont embarqué sur un bateau de croisière après avoir reçu une mystérieuse lettre. Ce bateau tout juste après son inauguration percute une plateforme pétrolière. Remorqué jusqu’au Groenland, les passagers s’y retrouvent de manière clandestine. Un huis clos où se rejouent toutes les tensions politiques qui traversent le Danemark et le Groenland.
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Sept personnes ont embarqué sur un bateau de croisière après avoir reçu une mystérieuse lettre. Ce bateau tout juste après son inauguration percute une plateforme pétrolière. spectacle festival
DR
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