Pièce de théâtre Marées, 360, Rennes

Pièce de théâtre Marées Mardi 23 juin, 20h00 360 Ille-et-Vilaine

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T21:30:00+02:00

Le 19 septembre 2010, sur une plage, deux manifestations se font face.

En bas, les écologistes dénoncent les algues vertes. En haut, sur la dune, des agriculteurs contestent cette accusation. Entre les deux, une frontière invisible.

Ils partagent le même décor, face à l’océan. On se voit, on se croise parfois, on se regarde, on se trompe de camp. Mais on ne se parle pas.

Marées est un solo. Un acteur tente de rejouer cet événement, aujourd’hui, non pas pour le reconstituer fidèlement, mais pour comprendre ce qui, ce jour-là, n’a pas pu se dire. À partir d’archives, d’entretiens et de documents, il convoque dix-neuf voix. Parmi ces voix surgit celle du clown agricole. Il cherche la justesse. Ajuste, corrige. Il recommence. Il tente. Le spectacle ne cherche ni à trancher ni à réconcilier, mais à exposer une fracture. Marées est un spectacle sur la difficulté de faire société quand le dialogue est impossible.

Spectacle porté par la Compagnie Safar

Durée : 55 min

Public : à partir de 9-10 ans, tout public

Coproductions : projet FIL-AV / IRIS-E & Laboratoire Arènes , Le Strapontin, L’Atelier Culturel (scène de territoire pour les arts de la piste), École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole – Ministère de l’Agriculture, MJC de Douarnenez

Soutien et résidences : Au Bout du Plongeoir (Thorigné-Fouillard), École Marie Curie (Douarnenez), Lycée professionnel Saint-Joseph (Landerneau)

Équipe artistique du spectacle

écriture | Clémence Hallé

mise en scène | Gloria de Belén Riquelme

interprétation | Lukaz Nedeleg

regard chorégraphique | Cécile Borne

création sonore | Étienne Chouzier

dispositif scénographique | Victor Melchy

création lumière | Nicolas Bazoge

diffusion | Erwan Yvenou, Big Bravo Spectacles

photo | Muelle Hélias

Dans le cadre de la programmation IRIS-E art-science-société de juin 2026 : Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale

360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://360.bzh/evenements/detail.html?uuid=f51e00c8-79d5-452a-ae85-23e03eadd8e2 »}] [{« link »: « https://iris-e.univ-rennes.fr/art-science-societe-une-alliance-fertile-au-service-de-la-transition-socio-environnementale-juin »}]

Un seul-en-scène polyphonique à propos de la controverse des algues vertes qui est aussi la restitution des résultats d’un projet de recherche breton

Cie Safar