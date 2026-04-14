Un point c’est tout !, Orangerie du Thabor, Rennes
Un point c’est tout !, Orangerie du Thabor, Rennes lundi 8 juin 2026.
Un point c’est tout ! 8 – 14 juin Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T11:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00
La technique du pointillisme m’attire, inspirée par les réalisations aborigènes, j’y vois dans cette technique une ouverture à la création.
L’état d’esprit dans lequel je peins est à l’image de la citation reprise dans ma description.
Après tout qui n’a jamais fait le point ? Il suffit de quelques points pour rêver .. s’il existe autant de points que de différences, il y aura toujours des points qui nous rassemblent. C’est sûrement ça qu’on appelle le point commun.
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Il y a le point de départ et le point final.. ou pas ! Peinture Posca Pointillisme
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