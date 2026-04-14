Un point c’est tout !, Orangerie du Thabor, Rennes

Un point c’est tout ! 8 – 14 juin Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T11:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00

La technique du pointillisme m’attire, inspirée par les réalisations aborigènes, j’y vois dans cette technique une ouverture à la création.

L’état d’esprit dans lequel je peins est à l’image de la citation reprise dans ma description.

Après tout qui n’a jamais fait le point ? Il suffit de quelques points pour rêver .. s’il existe autant de points que de différences, il y aura toujours des points qui nous rassemblent. C’est sûrement ça qu’on appelle le point commun.

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Il y a le point de départ et le point final.. ou pas ! Peinture Posca Pointillisme