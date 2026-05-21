Les Rencontres de l’IODE – Discussion autour de l’ouvrage Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel Faculté de droit et de science politique – salle 507 Rennes Lundi 8 juin, 12h30 Ille-et-Vilaine

Cette Rencontre de l’IODE aura lieu le lundi 8 juin 2026 avec Thomas Perroud.

Le lundi 8 juin 2026, nous aurons le plaisir de retrouver **Thomas Perroud**, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas. Il viendra discuter de son dernier ouvrage : [_Pouvoirs et influences au Conseil constitutionnel_](https://www.editions-dialogues.fr/livre/pouvoirs-et-influences-au-conseil-constitutionnel/)_._

La séance se tiendra à l’heure habituelle : 12h30, en salle 507 de la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

Comme toujours, les séances sont ouvertes à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs, titulaires ou doctorants, de l’IODE ou d’un autre centre de recherches. Elles feront une large place au débat et permettront notamment d’évoquer, au-delà des questions de fond, des enjeux de méthode de la recherche qui peuvent intéresser chacun. Nous espérons donc vous y retrouver nombreux.

**Contact :** [secretariat-iode@univ-rennes.fr](mailto:secretariat-iode@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-08T14:00:00.000+02:00

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Faculté de droit et de science politique – salle 507 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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