PARADISIAQUE La Paillette Rennes Dimanche 7 juin, 21h00 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc, se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire.

Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Qui n’a jamais envisagé une année sabbatique là où l’horizon est bleu azur ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc., se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire. Le Paradis est un enfer toujours pavé des meilleures intentions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T22:30:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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