Festival Les Envolées – spectacle « Paradisiaque » Théâtre de la Paillette Rennes Dimanche 7 juin, 21h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€

Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Qui n’a jamais envisagé une année sabbatique là où l’horizon est bleu azur ? Des touristes, des influenceur·se·s, des sur…

_**Les Envolées,**_ c’est une trentaine de rendez-vous qui témoignent du travail créatif réalisé toute l’année par les adhérentes et adhérents des ateliers de La Paillette.

Pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts et exposition collective rythment 5 week-ends printaniers au coeur du parc Saint-Cyr. _Les Envolées_, c’est aussi et surtout des moments conviviaux à partager et des surprises à chaque édition !

**Spectacle “Paradisiaque”**

Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Qui n’a jamais envisagé une année sabbatique là où l’horizon est bleu azur ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc., se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire. Le Paradis est un enfer toujours pavé des meilleures intentions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T22:30:00.000+02:00

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https://billetterie-lapaillette.mapado.com/ 02 99 59 88 88 accueil@la-paillette.net https://www.la-paillette.net/

Théâtre de la Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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