PARADISIAQUE La Paillette Rennes
PARADISIAQUE La Paillette Rennes dimanche 7 juin 2026.
PARADISIAQUE La Paillette Rennes Dimanche 7 juin, 21h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc, se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire.
Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Qui n’a jamais envisagé une année sabbatique là où l’horizon est bleu azur ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc., se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire. Le Paradis est un enfer toujours pavé des meilleures intentions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T22:30:00.000+02:00
1
http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes 13 mai 2026
- [Rennes] Kiosque civique Place Hoche Place Hoche Rennes 13 mai 2026
- [Rennes] Kiosque civique des Gayeulles Halle du parc des Gayeulles, 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes Rennes 13 mai 2026
- Lancement de la communauté alumni doctorat de l’Université de Rennes PNRB Rennes 13 mai 2026
- Gwragez – L’île aux femmes, Auditorium des Champs Libres, Rennes 13 mai 2026