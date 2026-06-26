Atelier Fabrique ton hautbois Basalt Rennes Samedi 27 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’atelier propose d’expérimenter la création d’instruments à vent (hautbois et bombarde) de manière originale et ludique avec des matériaux naturels et recyclés. Atelier avec l’artiste Mérovée Dubois.

Fabrique une bombarde et un hautbois avec Mérovée Dubois, artiste palsticien. L’atelier propose d’expérimenter la création d’instruments à vent de manière originale et ludique avec des matériaux naturels et recyclés.

Une déambulation sonore et collective sera proposée aux participants dans les prairies Saint-Martin en clôture de l’atelier.

Bonus pour les curieux : traversez le canal et découvrez le jardin conçu et aménagé par Mérovée Dubois à la Maison de la Poésie (située en face de la Longère).

Atelier gratuit sur réservation dès 8 ans (possible en binôme enfant/adulte)

Infos/Réservations : [publics@basalt.bzh](mailto:publics@basalt.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T17:30:00.000+02:00

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Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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